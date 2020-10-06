также в разделеПолитика
В СБУ уверяют, что не требовали от «ЕС» данные о кандидатах на местных выборах
Зеленский вывел главу Укрпочты из набсовета Укроборонпрома 10
Медведчук в Москве: Пора выводить из тупика вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе 19
Зеленский продлил мораторий на взыскание заложенного имущества по валютным кредитам 10
Зеленский уволил Абрамовичуса и назначил нового руководителя Укроборонпрома 21
Зеленский объяснил, почему выборы в ОРДЛО пока невозможны 51
Нимченко: ОПЗЖ уже умерила земельные «хотелки» МВФ и будет продолжать это делать 20
Зеленский о резиденции: для меня это просто отель 24
Джемилев настаивает на назначении уполномоченного президента по делам крымских татар 12
Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 20
ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности радикалов, устроивших провокации в Черкассах 27
Президент Еврокомиссии не будет участвовать в саммите Украина-ЕС 13
«Возьмите ответственность за страну»: Депутаты ЕП написали письмо Арахамии 56
В Азербайджане довольны позицией Украины по Нагорному Карабаху 20
Медведчук: Украина должна пересмотреть кабальный договор о Зоне свободной торговли с ЕС 20
Блогер Хурсин: Для Тищенко мир на Донбассе - принципиальный вопрос 33
В ТКГ хотят создать совет выходцев с Донбасса 27
Добкин снимает свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 34

Президент Владимир Зеленский считает, что для того чтобы делать те или иные выводы относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального, нужны необходимые детали.

Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы понимаем, что любая политика, направленная на такие сложные вопросы, направлена на угрозу людям в этой политике. Я уверен, что все лидеры должны объединяться в высказываниях, санкционной политике и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической, сложной политики», - заявил Зеленский.  

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3270 грн.
14
Теги