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За последние сутки в Верховной Раде Украины был обнаружен коронавирус еще у двух нардепов — Игоря Палицы от фракции «За будущее» и Нестора Шуфрича от «Оппозиционной платформы — за жизнь».

Об этом стало известно из заявлений Палицы и Шуфрича в эфире «Право на власть», сообщает Укринформ.

«Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет - просто были контакты, я решил пройти тестирование. И утром пришла такая новость. Ничего страшного нет. У меня нет никаких симптомов. Начал профилактическое лечение», - рассказал Палица.

Сначала информацию о заражении Шуфрича сообщила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, но позже парламентарий и сам это подтвердил.

По словам Шуфрича, положительный результат у него был обнаружен, когда он сделал тест впервые, однако затем были три негативных теста. Очередной тест нардеп планирует пройти в понедельник.

Как сообщал ForUm, 1 октября глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что заразился коронавирусом.

29 сентября коронавирус подтвердили у председателя партии «Голос» Киры Рудык, пятого президента Украины, нардепа от «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Слуги народа» Жана Беленюка.

30 сентября Верховная Рада приняла решение отменить пленарные заседания 1 и 2 октября, а также 6-9 октября, и предусмотреть на этот период работу народных депутатов в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусом среди парламентариев и работников Аппарата ВР.
ForUm

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