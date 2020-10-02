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Лидер партии «Слуга народа», первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко сообщил, что заболел COVID-19.

«Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня», - написал он в Facebook.

«Симптомов, кроме температуры, у меня не было. Но сразу, как только она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР тесты. Оба не показали результата. Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом «похоже на ковид-19», после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии «ковида Шредингера». Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля. С одной стороны мерилом правды есть тест, а он - отрицательный. С другой, на КТ картина похожа ...

Ковид, не ковид? Вот в чем вопрос», - рассказал политик.

Корниенко заявил, что врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает – а потом антитела есть.

Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации, то лучше исходить из «презумпции коронавируса» и самоизолироваться.

«Состояние у меня стабильное, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет», - резюмировал он.
ForUm

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