Площадь пожаров в Луганской области составила более 11 000 гектаров в том числе 7300 гектаров верхового, сообщили ForUm’у в пресс-службе Гослесагентства.

Лесные пожары возникли на территории трех лесхозов Луганской области ГП «Новоайдарское ЛОХ», ГП «Северодонецкое ЛОХ» и ГП «Станично-Луганское ЛОХ».

Кроме сотрудников государственной лесной охраны Луганщины, на усиление к тушению лесных пожаров привлечены силы и средства и личный состав из Харьковской, Сумской и Полтавской областей.

По данным ГосЧС на 10:00 огнем повреждены ориентировочно 250 зданий (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово - 26 Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

Эвакуированы 120 человек, в том числе мз сел Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино – 25, Осколоновка - 20 (размещены в Северодонецке).

Силами ГосЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 единицы техники);

Пожара на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора).

В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 единиц техники, в том числе от ГосЧс - 534 человек, 112 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская Полтавская и Харьковская области), в том 2 самолета Ан-32 П и 2 вертолета ГосЧС. Вооруженных сил - 148 человек, 14 единиц техники; Гослесагентства - 60 чел., 56 ед. техники; Нацполиции - 500 чел., 22 ед. техники; другие органы власти - 5 чел., 5 ед. техники.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на 10:00 1 октября, в результате пожаров погибли 5 человек.

По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств.