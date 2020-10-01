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В результате пожаров в Луганской области погибли 4 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотенное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

В результате пожаров погибли 4 человека (3 гражданских, 1 работник лесхоза) и госпитализированы 10 человек. Эвакуированы 120 человек. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 229 человек и 204 единиц техники, в том числе от ГосЧС - 516 человек и 107 единиц техники (в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей).

Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров. Тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.

Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.
ForUm

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