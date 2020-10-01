Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что контролируемые российскими спецслужбами террористы пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА, сообщает пресс-центр СБУ.

Боевики задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажу. Представителей «МГБ» интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа секретоносителя, сотрудника Национальной полиции.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее освободили от уголовной ответственности.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленные задачи. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.