В Луганской области боевики совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Где-то в 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По данным на утро 1 октября, в результате пожаров погибли 4 человека. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

По фактам пожаров начаты уголовные производства.