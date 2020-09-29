Верховная Рада обсудила вопросы электронной петиции о создании Временной следственной комиссии относительно возможной госизмены в деле так называемых вагнеровцев без принятия решения.

Как отметил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, впервые украинский парламент рассмотрел в сессионном зале е-петицию, набравшую необходимые 25 тысяч голосов, сообщает Укринформ.

«Была на сайте Верховной Рады Украины петиция Тарасовой Виталины, которая набрала 25 тысяч 705 подписей о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможной государственной измены во время организации и проведения операции по вывозу на территорию Украины российских наемников ЧВК «Вагнер», причастных к сбиванию украинских военных самолетов», - напомнил вице-спикер.

По его словам, согласно регламенту ВР процедура рассмотрения электронной петиции предусматривает только ее обсуждение народными депутатами.

«В соответствии с регламентом заключение комитета принимается к сведению, никакого голосования нет», - отметил Стефанчук.

В свою очередь заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что комитет рассмотрел указанную петицию и «рекомендовал Верховной Раде Украины определиться относительно данного вопроса путем голосования», а затем это решение перенаправить в регламентный комитет.

По ее словам, в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о создании соответствующей ВСК № 4105 от 16 сентября, по которому профильным комитетом является именно комитет по вопросам регламента.

В ходе рассмотрения петиции депутаты провели традиционное обсуждение с выступлениями от фракций и групп, а также непосредственно от себя, которое Стефанчук подытожил словами, «заключение комитета принимается к сведению».

После этого утреннее пленарное заседание парламента было закрыто.

Как сообщалось, 7 сентября на сайте электронных петиций ВР была зарегистрирована петиция с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены в деле «вагнеровцев». По состоянию на 13 сентября указанная петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.