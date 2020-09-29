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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник заявил, что Россия должна дать разъяснения по поводу покушения на убийство лидера оппозиции. От этих разъяснений будут зависеть «решения» мирового сообщества. Как передает Укринформ, об этом во вторник сообщает LRT.

«Совершенно очевидно, что это было покушение на убийство, совершенное на российской территории против лидера российской оппозиции с помощью химического агента, сфабрикованного в России. Следовательно, это Россия должна предоставить разъяснения», - подчеркнул Макрон.

По его словам, именно наличие или отсутствие разъяснений, направленных ведущей расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), будет определять, какие решения должно принять мировое сообщество в отношении России.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. 

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

14 сентября Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он уже имеет возможность на некоторое время отходить от больничной койки. 23 сентября его выписали из больницы.
ForUm

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