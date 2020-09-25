Верховная Рада рассмотрит проект закона о государственном бюджете на 2021 в первом чтении, вероятно, 20 октября.

Об этом сказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает Укринформ.

«На следующей неделе мы не будем рассматривать в зале проект бюджета. Это, скорее всего, произойдет 20 октября», - сообщил Гетманцев.

Депутат отметил, что парламентарии могут подавать поправки к проекту бюджета до 1 октября, после чего соответствующий проект постановления с поправками будет внесен в сессионный зал.

Гетманцев предусматривает, что поправки будут касаться и доходной, и расходной частей бюджета и «их будет очень много, поскольку бюджет вызывает очень большое количество вопросов».

«Безусловно, проект в том виде, в котором он был внесен в Верховную Раду, не поддерживается ни фракцией, ни Верховной Радой в целом. Очень много замечаний со стороны монобольшенства, в первую очередь, есть. Поэтому будем работать над ним, будем дорабатывать до того вида, в котором мы его дальше поддержим», - рассказал глава комитета.

Кроме того, он добавил, что нардепы хотят узнать у правительства, почему в проект бюджета-2021 не предусмотрены доходы от продажи лицензий на игорный бизнес.

Как рассказал Гетманцев, по расчетам Министерства финансов, от лицензий ожидают 4,5 млрд грн в год, а по подсчетам финансового комитета - до 7 млрд.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.