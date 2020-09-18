Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Об этом он заявил, комментируя проект государственного бюджета на следующий год, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

«Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждый подозрительный расход - тщательно проверять», - отметил руководитель Офиса главы государства.

Ермак сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственному управлению делами с просьбой тщательно поработать вместе с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Он также отметил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок сотрудникам бюджетной сферы путем поэтапного повышения минимальной заработной платы, запланированного в 2021 году. По словам Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, ведь до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

«Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис», - отметил руководитель Офиса президента Украины.

Ермак сообщил, что на сегодня численность сотрудников Офиса президента Украины самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014-м). Однако, по его словам, в случае невозможности уменьшить другие расходы глава государства готов к 10-процентному сокращению сотрудников Офиса президента.

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.