также в разделеЭкономика
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 6
За неделю НБУ потратил на поддержку гривни $71 миллион 8
Валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 миллиарда 13
Кабмин снял ограничение зарплат для руководства госбанков 11
Онлайн займ в Милоан: насколько удобно? 45
УЗ назвала самые популярные направления по Украине 25
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 15
Кабмин хочет запретить импорт картофеля из РФ 93
Укрзализныця отрицает закупку «золотого» дизтоплива 10
Украина рассчитывает получить $2 млрд от РФ за транзит газа в этом году 16
35% коронавирусного фонда уже потратили 10
Торговый баланс Украины ушел в минус на $2,12 миллиарда 25
В 2021 году на выплаты по госдолгу планируют потратить 600 миллиардов 14
Налоги для физлиц-предпринимателей повышать не планируют 14
Шмыгаль: Проект госбюджета-2021 является сбалансированным 13
В проекте госбюджета заложили курс 29,1 гривни за доллар 26
Обнародованы основные показатели проекта госбюджета-2021 42
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год 27

Международный валютный фонд пока не делал каких-либо категорических заявлений относительно проекта государственного бюджета Украины на 2021 год. Об этом во время представления проекта госбюджета в зале Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНИАН.

«МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем, мы с ними обсуждаем параметры бюджета, доходную, расходную часть. На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - сказал он.

«На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - заявил Марченко

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1529 грн.
8
Теги