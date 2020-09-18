Международный валютный фонд пока не делал каких-либо категорических заявлений относительно проекта государственного бюджета Украины на 2021 год. Об этом во время представления проекта госбюджета в зале Верховной Рады заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает УНИАН.



«МВФ не делает заявления о поддержке, но мы с ними сотрудничаем, мы с ними обсуждаем параметры бюджета, доходную, расходную часть. На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - сказал он.

«На сегодня нет категорических заявлений о том, что цифры, которые у нас есть, необоснованные, или наоборот», - заявил Марченко

Как ранее сообщал ForUm, 14 сентября Кабинет Министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Документом предусматривается ВВП на уровне 4,5 трлн грн. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%.

Доходы бюджета планируются на уровне - 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 года). Расходы планируются на уровне - 1350 млрд грн.

Среднемесячная зарплата - 13,6 тыс. грн, потребительская инфляция - 7,3%, государственный долг к ВВП - 64,6%.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривни за доллар.