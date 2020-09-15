В Офисе президента считают решение народного депутата Александра Юрченко о выходе из фракции правящей партии уместным и надеются, что он будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ОП.

«Подчеркиваем, что курс президента Украины Владимира Зеленского на преодоление коррупции был выражен в реальных шагах уже с первых дней его каденции и до сих пор. Еще 30 мая 2019, в первые недели после инаугурации, Зеленский поручил Министерству иностранных дел безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств. Из-за отсутствия политической воли со стороны предыдущего президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась в течение пяти лет со дня создания этого органа. С политической воли нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ. Заработал и Высший антикоррупционный суд», - заявили в ОП.

«Такой подход демонстрирует, что Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет», - говорится в заявлении.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».

Бюро призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу. Однако она заявила, что оснований для объявления о подозрении Юрченко пока недостаточно.

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Качур заявил, что Юрченко планирует написать заявление о выходе из фракции «Слуга народа».