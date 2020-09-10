Хасидские паломники разгромили защитные ограждения, установленные на могиле почитаемого ими праведника раби Нахмана вУмань Черкасской с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщается на странице Pavlovsky News.

«В сети появилось видео, как подростки – брацлавские хасиды – расшатывают и сносят защитные ограждения, которые установлены на могиле раби Нахмана в Умани. Железные конструкции были размещены, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса», - говорится в сообщении.

На видео видно, как паломники расшатывают и сносят металлические конструкции.

Фонд раби Нахмана уже заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

Как сообщили в фонде Раби Нахмана, с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения брацлавского движения к законам Украины.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

По данным МВД, в этом году Умань посетят 3000 паломников.