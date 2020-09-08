Все артисты и музыканты, которые приняли участие в финальном номере «Музыкальная история Независимости», откликнулись на приглашение организаторов и участвовали в торжествах на безвозмездной основе. Об этом заявили в Офисе президента в ответ на запрос Радио Свобода.

«Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован сотрудниками Офиса президента Украины, в частности, Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации», - говорится в ответе на запрос.

Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

«Музыкальный «мэшап» и аранжировку сделал украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе», - добавили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

«Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента Украины», - отмечают в ведомстве.

Отметим, что через полторы недели после праздника представители культурной сферы вышли на протест под Кабмин против карантинных ограничений, которые делают невозможным доходы шоу-бизнеса.

После официального празднования 24 августа на Софийской площади многие пользователи соцсетей писали, что им не понравилось шоу, которое устроила власть в Киеве. В частности, обвиняли в том, что там исполнялись чужие песни без согласия авторов.

Ранее представители групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню Независимости.

27 августа в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.

26 августа ОП опубликовал обновленную версию песенного попурри, где уже указаны авторы слов и музыки каждой композиции.

Празднование Дня Независимости в 2020 году в столице стоило не менее 1,6 миллиона гривен.