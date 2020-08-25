также в разделеОбщество
«Красная зона»: Горсовет Черновцов решил ослабить карантин 6
Минздрав обновил правила организации учебы во время карантина 41
Украина не продается: возмущенные люди выступили против Порошенко и проплаченного митинга во время Марша защитников в Киеве 60
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 38
Празднование 29-й годовщины независимости Украины прошло спокойно 14
Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский 68
Партия Медведчука потребовала очистить Одессу от танкера «Дельфи», Труханова, его карманной «Муниципальной варты» и «Нацкорпуса» 130
В Украине обновили деление на карантинные зоны 60
Зеленский присвоил звание Героя Украины трем гражданам 68
Президент предложил учредить госпремии имени Патона и Скорика 13
Президент принял участие в молебне за установление мира в Украине 89
В Украине зафиксировано 1799 новых случаев COVID-19 18
Украина празднует 29-ю годовщину Независимости 22
В День города «Оппозиционная платформа – За жизнь» поздравила харьковчан и заявила о солидарности с ними 61
В армию на вооружение поступил ракетный комплекс Нептун 17
Коронавирус в Украине: за сутки почти 2 тысячи новых случаев 14
На Буковине зафиксирован очередной антирекорд 19
На Донбассе боевики один раз нарушили «тишину» 11

Представители групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню Независимости.

Так, представительница «Океана Эльзы» Виктория Хоменко написала в Facebook, что группа не только не разрешала использовать их песню, но и к ним даже не обращались по этому поводу.

 

 

Продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов на вопрос, просили у них разрешения использовать песни, ответил: «Нет, конечно, никто не спрашивал».

На вопрос, будет ли музыкант судиться из-за использования во время концерта их песни без разрешения, Согомонов ответил, что это «не имеет смысла».  


Лидер «Тартак» Александр Положинский также заявил, что песню группы взяли для концерта, не спросив его.

Концерт «Песенная история современной Украины» состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня независимости. Во время концерта песню «Вахтерам» группы «Бумбокс» исполнили «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океана Эльзы» – хор и Верка Сердючка. Песни группы «Тартак» «Понад хмарами» и «Ні, я не ту кохав» выполнили Нина Матвиенко и Потап с Павлом Зибровым соответственно.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги