Представители групп «Океан Эльзы» и «Бумбокс» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню Независимости.

Так, представительница «Океана Эльзы» Виктория Хоменко написала в Facebook, что группа не только не разрешала использовать их песню, но и к ним даже не обращались по этому поводу.

Продюсер «Бумбокса» Алексей Согомонов на вопрос, просили у них разрешения использовать песни, ответил: «Нет, конечно, никто не спрашивал».

На вопрос, будет ли музыкант судиться из-за использования во время концерта их песни без разрешения, Согомонов ответил, что это «не имеет смысла».



Лидер «Тартак» Александр Положинский также заявил, что песню группы взяли для концерта, не спросив его.



Концерт «Песенная история современной Украины» состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня независимости. Во время концерта песню «Вахтерам» группы «Бумбокс» исполнили «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океана Эльзы» – хор и Верка Сердючка. Песни группы «Тартак» «Понад хмарами» и «Ні, я не ту кохав» выполнили Нина Матвиенко и Потап с Павлом Зибровым соответственно.