Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер считает, что лесные пожары в области возникли вследствие поджога. Об этом он рассказал в эфире канала «Украина 24».

«У нас есть все возможности для того, чтобы предоставить помощь людям. В тот же день, когда все началось, я лично туда выехал. Людям было предложено временное жилье, где их могли бы разместить, но все отказались. Лишь на следующее утро были размещены всего два человека. Максимальное количество людей — 33 человека — находится или у родственников, или у друзей. Сгорело 22 дома, мы максимально быстро все описываем. Вчера провели комиссию, чтобы определить это событие как чрезвычайную ситуацию регионального уровня и иметь потом возможность описать поврежденное имущество, передать документы в Кабмин и получить для людей компенсацию», — сказал он.

Также Кучер рассказал о версиях возникновения пожара.

«После того, как было сообщено о развитии пожара, через 5 минут выехали машины для тушения. Но очень странным образом у нас горело одновременно три района и в каждом районе было по три очага. Это было внесено в Реестр досудебных расследований с данными о поджоге, сейчас это расследуется. Мое личное мнение, что это искусственно было подожжено», — сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.

В Харьковской области в селе Горобьевка в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.

4 сентября в 13:17 лесной пожар вблизи села Горобьевка был локализован.