Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил отзыв проекта о назначении пожизненных стипендий педагогам, в котором фигурирует отец президента Александр Зеленский, дополнением списков стипендиатов и награждением их ко дню работника образования.

«Получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского Государственного университета экономики и технологий. В своем письме педагоги выразили недовольство тем фактом, что правительство на своем прошлом заседании не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии выдающемуся деятелю образования, доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому», - написал он в Facebook.

Как объясняется в письме, трудовой коллектив неоднократно вносил представление в честь Зеленского, «начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский». Поэтому преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя.

«В среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября - дня работника образования. Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства», - заявил Шмыгаль.