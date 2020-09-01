Судебные слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года продолжатся 28 сентября. Сегодня судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель.

Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает РБК-Украина со ссылкой на Haarlems Dagblad.

Ближайшие родственники погибших смогли высказать свои пожелания относительно дальнейшего развития дела относительно авиакатастрофы. Ранее на данный блок было выделено две недели, однако одного дня оказалось достаточно.

По словам адвокатов, 76 родственников погибших уже сообщили, что хотят выступить на суде.

Вероятно, пройдет еще год, прежде чем иск будет готов к рассмотрению. В настоящее время процесс все еще находится на предварительной стадии.

Как сообщалось, 3 июля завершился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17, который начался 8 июня. На заседании были удовлетворены ряд запросов и ходатайств сторон.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.