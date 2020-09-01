В процессе эксплуатации машины многие владельцы сталкиваются с увеличением расхода горючего. Эта проблема может возникнуть в любом транспортном средстве, независимо от типа топлива, модели и пробега авто. Не существует однозначного ответа на вопрос о том, почему мотор стал потреблять больше бензина — причин может быть очень много.

Автовладельцы всегда могут приобрести новые запчасти Тойота или для другого автомобиля, однако перед этим нужно оценить общее состояние машины. Однако расход горючего может повыситься, даже если все детали и системы транспортного средства исправны.

Распространенные причины увеличения расхода топлива

Зачастую повышенное потребление горючего происходит по трем причинам:

Стиль вождения. При агрессивной манере езды детали испытывают повышенные нагрузки, а двигатель, чтобы выдавать больше мощности, требует больше топлива.

Неполадки в электронной части. Неправильно работающие датчики дроссельной заслонки — наиболее распространенная причина повышенного расхода. Причина в том, что одна из главных задач этих комплектующих — оптимизирование расхода бензина или дизеля. В случае их поломки, расход горючего может возрасти.

Засорение воздушного фильтра. В данном случае увеличение расхода топлива обусловлено, как минимум, меньшим количеством кислорода, который попадает в камеру сгорания.

Манера езды

Если автовладелец предпочитает агрессивную манеру вождения, большой расход топлива — привычная ситуация. Резкие ускорения, нажатие на педаль акселератора до упора, торможение в последний момент — все это перегружает автомобиль, его детали и системы.

Снизить потребление горючего в таких условиях может только более плавная езда. Немного понизить расход можно, если использовать высококачественное топливо. Однако уменьшение расхода будет заметно только в сравнении со старой технической жидкостью низкого качества.

Датчик дросселя и воздушный фильтр

Если датчики положения дроссельной заслонки неисправны, они дают ложные показания. Из-за этого компьютер неправильно рассчитывает нагрузку при ускорениях: он думает, что в мотор попадает больше воздуха, поэтому дает команду впрыскивать больше топлива.

Все это приводит к повышенному расходу бензина. Однако если датчики сообщают о недостатке воздуха, расход тоже будет выше, так как мотор получает меньше горючего, а значит, не может набрать нужную мощность. В таких условиях водитель чаще давит на педаль газа, что приводит к увеличению расхода топлива.

В случае засорения воздушного фильтра, рекомендуется купить новый через онлайн-каталог компании Оилер — Oiler.ua. Механики этого автосервиса подтверждают: главная проблема засоренного фильтра не в количестве попадающего в двигатель воздуха, а в неправильной работе расходомеров. Это приводит к ошибкам в расчете нагрузки на мотор, что и становится причиной повышенного расхода горючего.