Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

С соответствующим заявлением выступила в Днепровском райсуде столицы в пятницу Ольга Веретильник - представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк, передает Укринформ.

«Потерпевшие оценили причиненный моральный ущерб в 23 миллиона гривен», - объявила она.

По словам Веретильник, убийство Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме того, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Представительница семьи Гандзюк добавила, что пострадавшие постоянно находились в больнице рядом с Екатериной и были вынуждены оставить свою работу и привычные занятия. Они также потратили значительную сумму на оплату проезда из Херсона в Киев и проживание в столице.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).