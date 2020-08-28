также в разделеОбщество
Степанов: Отмена карантина приведет к катастрофе 3
Финляндия закрыла границу для украинских сборщиков ягод 5
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на ЧЕ в Киев 19
Политолог о стрельбе на дороге Киев-Харьков: это очень тревожный звонок 22
Зеленскому подарили черный пояс по каратэ 13
МИД: Украинцы могут путешествовать в 45 стран мира 9
Минздрав рекомендует школам проводить уроки на открытом воздухе 12
Польша запретит полеты из 46 стран, Украины в списке нет 9
Ивано-Франковск закрывает школы и детсады, а также вводит спецрежим на транспорте 10
Эксперт: Новый руководитель одесской таможни может быть невыгоден контрабандистам 14
Китайский профессор получил 10 лет за шпионаж против Украины 40
СМИ: Начальник Одесской СБУ Виктор Доровский лоббирует возвращение на таможню «теневого кассира» 21
СБУ блокировала масштабный канал нелегальной миграции иностранцев в ЕС 12
В ВСУ коронавирусом болеют 593 человека 9
Партия Медведчука потребовала от Авакова уволить начальника харьковской полиции 75
Кабмин не собирается вводить жесткий карантин 50
Жители Умани не пустили хасидов к месту паломничества 881
КСУ закрыл производство в отношении закона о гарантировании вкладов физлиц 13

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан) по факту возникновения конфликта между местными жителями и паломниками-хасидами в Умани, сообщает пресс-служба областной полиции.

27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

Выездом на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.

По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, следственным отделом Уманского отдела полиции ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Полиция устанавливает все обстоятельства и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям всех лиц.

Напомним, в ночь на 28 августа несколько местных жителей не пропускали паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана.

Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
19
Теги