Полиция Черкасской области начала уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан) по факту возникновения конфликта между местными жителями и паломниками-хасидами в Умани, сообщает пресс-служба областной полиции.

27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город Умань для празднования Рош ха-Шана.

Выездом на место происшествия было установлено, что группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

Во время указанных событий полицией обеспечена охрана общественного порядка, были установлены все лица на месте конфликта и предупреждены дальнейшие активные и противоправные действия.

По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань, следственным отделом Уманского отдела полиции ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

Полиция устанавливает все обстоятельства и осуществляет следственные мероприятия для предоставления правовой оценки действиям всех лиц.

Напомним, в ночь на 28 августа несколько местных жителей не пропускали паломников-хасидов в район паломничества на ул. Пушкина, где расположено захоронение цадика Нахмана.

Министерство здравоохранения Израиля выступило против проведения традиционного паломничества хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом.

Правительство Украины поддержало решение об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.