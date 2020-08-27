Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато уголовное производство. Согласно санкции инкриминируемой статьи (ч. 1 ст. 259 УК Украины) мужчине грозит от двух до шести лет заключения.

Около 22:00 25 августа через анонимное телефонное сообщение об угрозе взрыва от неизвестного мужчины в поезде «Николаев-Киев» правоохранители провели эвакуацию около 700 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Поезд совершил экстренную остановку на железнодорожной станции неподалеку с. Явкино Баштанского района Николаевской области. Правоохранители оцепили район возможной опасности.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Баштанского и Ингульского отделов полиции, взрывотехники, кинологи, скорая и спасатели.

Специалисты взрывотехнического подразделения ГУНП в Николаевской области и кинолог со служебной собакой провели тщательный осмотр вагонов: каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено.

Следователи Ингульского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан», а оперативники - поиски причастного к преступлению лицо, на что им понадобилось несколько часов.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 36-летний житель Черниговской области.

Он объясняет, что направлялся домой из Херсонской области, где находился на отдыхе. Он доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал.

Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления, что, согласно санкции инкриминируемой статьи, ему грозит от двух до шести лет.

Продолжается следствие.