В матче за Суперкубок Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» 3:1 и стал обладателем трофея, сообщает Укринформ.
В поединке за Суперкубок Украины на НСК «Олимпийский» встретились лучшие команды прошлого сезона. Чемпион страны - «Шахтер» и обладатель Кубка Украины - «Динамо».
В первом тайме у киевлян отличились де Пена и Родригеш. За «Шахтер» забил Мораес.
После перерыва Фран Соль закрепил успех киевлян. 3:1 - победа «Динамо». Это первый трофей Мирчи Луческу во главе киевского клуба.
Киевский клуб выиграл Суперкубок Украины девятый раз в истории.
В первом туре чемпионата УПЛ «Динамо» обыграло «Олимпик» 4:1, а «Шахтер» победил «Колос» 3:1.
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