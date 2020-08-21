Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд Беларуси жалобу от имени Светланы Тихановской о признании президентских выборов 9 августа недействительными, передает Укринформ.

Сообщается, что ответ на эту жалобу должен поступить в течение 5 дней. К жалобе подано 25 больших папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании.

Ранее о том, что будут подавать жалобы в Верховный суд, заявили такие участники президентских состязаний, как Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. Сергей Черечень также говорил, что не видит оснований признать итоги выборов: «Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования». Однако он отметил, что пока в стране нет судов по политическим вопросам, поэтому в Верховный суд он жалобу подавать не будет.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.