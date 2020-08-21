Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила на пресс-конференции, сообщает УНИАН.



Она акцентировала на том, что любит свою родину и хочет туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, - сказала она. Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Светлана может вернуться в ближайшее время. Она не собиралась уезжать из Минска.



Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.