Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в день рождения ее арестованного мужа, блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК ранее отказал в регистрации для участия в кампании за пост президента, записала видеообращение.

Как сообщает Укринформ, видео опубликовано на youtube-канале «Страна для жизни».

«Сегодня - 18 августа, день рождения моего мужа Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей. Он будет встречать его в тюрьме. Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников», - заявила она.

По ее словам, эта несправедливость и беззаконие показывают, как работает система, в которой один человек все контролирует и «держит в страхе страну уже 26 лет».

«Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», - сказала Тихановская.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.