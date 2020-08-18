Эксперты отмечают: несмотря на то, что напряженность на фронте существенно снизилась, оснований для оптимизма все же немного

29-е по счету очередное «бессрочное» перемирие на Донбассе, вступившее в силу 27 июля в 00:00 по Киеву, продолжается уже 22 дня. За это время наблюдатели ОБСЕ насчитали несколько выстрелов и нарушений режима огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. То есть оккупационные войска не прекратили огонь. Но обстрелов стало меньше на порядок - после 27 июля фиксируется ежедневно в среднем 1-3 случая (до перемирия - в среднем 16-18 раз, в основном из тяжелого вооружения и в основном - прицельно. - Ред.). Очевидно, РФ выгодно сохранять конфликт низкой интенсивности.

Впрочем, самое важное: за последние три недели среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС (к слову, раньше еженедельные потери сил ООС в среднем составляли 2 погибших воина и до 8 раненых. – Ред.).

Итак, какие предварительные итоги/оценки можно сделать по перемирию на Донбассе, а также, к чему все это «катится»?

Получив долгосрочное перемирие, следует ожидать давления РФ по политическим пунктам «Минска»

Длительное перемирие второй половины лета, точнее, деэскалация боевых действий, оказалось пока спокойным. Несмотря на то, что стороны фиксируют единичные обстрелы. «Иногда наша власть прибегает к манипуляциям - например, относя бойца, погибшего от подрыва на мине, к «небоевым потерям». Но, несмотря на это, деэскалация пока беспрецедентная», - комментирует политический эксперт, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Что же стало причиной такого затишья? Ответ, говорит эксперт, лежит на поверхности - это реализация планов Москвы по «впихиванию» собственного алгоритма возвращения Донбасса. «Украина долгое время заявляла, что никакие политические сдвиги невозможны без режима тишины. Поэтому, получив долгосрочное перемирие, можно ожидать давления РФ. Цель - заставить выполнять нас другие - политические пункты «Минская», - утверждает Петренко.

Далее - это план-максимум, который заключается в попытке подвязать выборы в ОРДЛО под местные выборы в Украине. «Если это действительно так, то в начале сентября уже возможен рост интенсивности обстрелов», - продолжает эксперт.

План-минимум - увеличить поддержку пророссийских сил на местных выборах. Ведь каждое обострение на Востоке - это, по словам Петренко, минус к поддержке пророссийских сил в Украине. «В таком случае режим тишины дотянется до конца октября», - предполагает он. И добавляет: «Отсутствие других рычагов влияния России на Украину - кроме военного - делает невозможным «вечный мир». Тем более, в РФ понимают, что продолжительность режима тишины может ослабить фактор Донбасса в повестке дня Украины и дать определенные козыри власти. А финансово содержать оккупированные регионы России накладно - особенно для экономики, переживающей кризисные времена».

На фоне режима «тишины» звучат заявления о возможности компромиссов с украинской стороны

Перемирие выполняется, но частично. Есть случаи обстрелов позиций ВСУ, которые носят хаотичный характер, говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев. «Более того, есть нарушения по возведению инженерных сооружений в сторону Водяного. Выглядит все так, что украинская сторона фактически в одностороннем порядке выполняет взятые на себя обязательства. К слову, на момент перемирия прошла передислокация первого и второго армейских корпусов РФ, и, собственно, проводятся вражеские учения на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», - перечисляет он.

Среди позитива - самая низкая за все время войны интенсивность обстрелов, а также отсутствие человеческих жертв как среди гражданского населения, так и среди военных ВСУ.

На вопрос, к чему «катится» такое перемирие, эксперт ответил, что, скорее всего, будут предложены дополнительные пункты разведения войск, открытия новых КПВВ. «Насколько этот сценарий выгоден для Украины - трудно судить. Хотя бы потому, что открытие КПВВ вблизи населенного пункта Счастье несет потенциальную угрозу для ВСУ и, вообще, для промышленной инфраструктуры Луганской области. Имеется в виду, ее контролируемой части. Под угрозой оказывается, собственно, Луганская ТЭЦ и... Не дай Бог захвата этого плацдарма - открывается прямой путь на так называемый «луганский промышленный треугольник», а именно: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное», - отметил Снегирев.

По его мнению, есть политические договоренности о прекращении огня и, соответственно, на фоне режима «тишины» звучат заявления о возможности компромиссов с украинской стороны. «Другой вопрос, насколько готова Украина к подобным компромиссам. Ведь если речь идет о ратификации так называемой «формулы Штайнмайера», то фактически - это внесение изменений в Конституцию Украины, ее федерализация», - утверждает эксперт. Кроме того, вспомнил господин Снегирев и недавнее заявление Кравчука о том, что русскому языку, мол, могут предоставить определенные преференции на Донбассе... «По большому счету Луганской и Донецкой областям за все годы независимости не хватало преференций именно для украинского языка, а также защиты украинского культуры и достояния. А говорить о каких-то «льготах» для русского, значит, снова создавать некие анклавы, причем политические. Похоже, речь идет об автономизации оккупированных территорий Донбасса...» - резюмировал Дмитрий Снегирев.

«Тишина» на Донбассе наконец может стать привычкой с тенденцией к замораживанию, однако есть важное «но»…

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь отмечает, что 22-дневное перемирие - это действительно положительно. Украинские солдаты не погибают. Но... Нынешнее перемирие - это всего лишь первый пункт «минских договоренностей». А потому нет никакой эйфории, нет никаких оснований для особой радости. «Выполнили наконец более-менее первый пункт, а дальше начинается самое интересное - все тот же «камень преткновения» между Киевом и Москвой. То есть, что будет происходить сначала: передача границы и отвод войск или проведение выборов, или изменение Конституции и украинского законодательства, и - только затем отвод войск и все остальное», - заметил военный эксперт. Кроме того, к этому конфликтному вопросу присоединяется еще и ситуация в Беларуси, где Лукашенко очевидно потерял доверие украинской стороны. В частности, после того, как повел себя недостаточно порядочно (и это еще мягко сказано) с «вагнеровцами», отдав их не Украине, а - России. «Поэтому Украина может достаточно холодно относиться к перспективам сохранения переговорной площадки для Трехсторонней контактной группы в Минске», - добавил Самусь.

Что касается прогнозов, то, эксперт ЦИАКР говорит: в связи с тем, что РФ пока сфокусирована на Беларуси, более того, в самой РФ нарастают негативные социально-экономические и политические тенденции (что плохо для них, но хорошо для нас) - вполне возможно, что первый пункт «Минска» будет и дальше более или менее выполняться. «То есть на Донбассе будет сохраняться «тишина». И, возможно, мы придем к тому, что режим «тишины», а не ведение перманентной окопной войны, станет чем-то нормальным и привычным, и ситуация перейдет в состояние стабильного замораживания», - комментирует Самусь. Но все будет зависеть от того, как дальше будут идти переговоры между Украиной и Россией. Он надеется, что из-за дальнейшего ухудшения ситуации внутри РФ, из-за дестабилизации в Белоруссии (также влияющей на РФ), украинский вопрос будет интересовать Кремль меньше. «И поэтому, если мы будем занимать более активную позицию, если нам удастся после выборов в США привлечь новую или старую-новую администрацию к урегулированию... Возможно, под предлогом переноса площадки из Минска, удастся переформатировать «Нормандский формат». А возможно, и сами «минские договоренности» как-то модернизировать, добавив в них украинский алгоритм, больше украинской логики, - отмечает военный эксперт. - Мой прогноз, повторюсь, нейтрально-положительный: «тишина» в Донбассе наконец может стать началом замораживания. Но это «замораживание» будет зависеть, во-первых, от проактивности Украины, от того, как мы будем вести себя на этом направлении, а, во-вторых, насколько глубоким в РФ окажется экономический кризис, и насколько прочно Кремль «застрянет» в белорусских делах».