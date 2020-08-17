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Правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит осенью. В то же время ситуация с распространением вируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 млн заражений и почти 800 тыс. смертей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава правительства подчеркнул, что на западе страны среди основных причин распространения вируса – свадьбы и религиозные обряды. Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению карантинных мероприятий гражданами. Сейчас выявлено 114 тыс. нарушений при использовании приложения «Действуй дома».

«Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 – это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус», - заявил Зеленский.

Дополнительно министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все люди, которые пострадали в результате пожаров в начале июля в Луганской области, получили выплаты и компенсации. Также, по его словам, полиция проводит оперативно-розыскную работу по установлению обстоятельств и виновных в поджоге автомобиля программы «Схемы».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отметил, что в украинской армии нет боевых потерь с 27 июля - времени объявления режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

 
ForUm

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