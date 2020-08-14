В Беларуси отпустили задержанных украинских волонтеров «Восток SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого.

Об этом сообщила жена задержанного Реуцкого Александра Дворецкая.

«Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в Посольство Украины в РБ. Детали со временем», - написала она в Facebook.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

12 августа в Минске задержаны волонтеры благотворительной организации «Восток SOS» Константин Реуцкий та Евгений Васильев. Позднее в Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию о задержании двух граждан Украины. Против них открыли дело.

Позже стало известно, что 11 августа в Бресте задержали еще одного гражданина Украины, сейчас он находится в одном из местных СИЗО.