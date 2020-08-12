В Гомеле после задержания скончался 25-летний молодой человек. Он умер в госпитале, куда его доставили 9 августа из автозака, сообщило Радио Свобода со ссылкой на мать погибшего.

В публикации отмечается, что в Гомеле автозаки с задержанными в ходе массовых протестов стоят часами в долгих очередях на солнцепеке. Мать погибшего утверждает, что у парня были проблемы с сердцем.

«Саша был в одном из автозаков... Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не предоставили. Сегодня мне, наконец, сказали, что Саша в морге», - рассказала мать погибшего.

В публикации говорится также, что «когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо». «Молодой человек кричал, однако его сочли неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там, рассказала мать погибшего, опытный врач понял, что проблема в другом, вызвал скорую, но парня уже не спасли», - отмечает издание.

Сына в морге мать не видела. «Мне отказались показать тело. Думаю, его жестоко избили», - предположила она.