Первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи с событиями в стране.

«Я хотел бы обратиться к белорусским властям – остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, какими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит», - сказал Кравчук в эксклюзивном интервью белорусской службе Радио Свобода.

На президентских выборах, по официальным данным, Тихановська набрала 10,09%, действующий президент Александр Лукашенко - 80,08%. При этом, по результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.