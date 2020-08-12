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Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№2285-д) опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Среди основных пунктов закона – введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение размещать залы с игровыми автоматами только в отелях, имеющих три, четыре или пять звезд, регулирование «классических» лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года).

Также вводятся ограничения относительно рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В Раде были зарегистрированы два проекта постановлений о его отмене.

Зеленский подписал закон 11 августа.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило президенту Владимиру Зеленскому письмо с предостережениями относительно закона, подчеркивая, что он не может быть реализован.
ForUm

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