Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно опубликования решений Верховной Рады Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.
За соответствующий проект закона №4334 проголосовали 246 народных депутатов.
Закон предусматривает оптимизацию расходов, направленных на опубликование решений Верховной Рады Украины.
Законом установлено, что с 1 января 2021 официальное опубликование решений Верховной Рады Украины будет осуществляться только в газете «Голос Украины».
Согласно закону, подписанные президентом Украины законы публикуются в газете «Голос Украины» и размещаются на официальном сайте Верховной Рады. Такая публикация законов и других актов Верховной Рады является официальной.
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