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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TVN24.

Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что «это - неоднозначное заявление».

«Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов - это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, что проявляется в демонстрациях общественности», - сказал Чапутович.

Лукашенко сегодня заявил, что протестами в Беларуси управляли из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

«В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, имеющих полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным», - сказал он.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. В результате более сотни людей были задержаны, десятки были ранены.

Сообщается о погибшем в ходе протестов, около 3 тыс. человек задержаны.   

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.
ForUm

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