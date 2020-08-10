также в разделеМир
Тихановская объявила себя победительницей президентских выборов 13
Лукашенко об акциях протеста: Я предупреждал – майдана не будет 22
Лукашенко сделал первое после выборов заявление 18
Премьер Польши выступает за внеочередной саммит ЕС из-за ситуации в Беларуси 28
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 24
В Беларуси задержали около 3 тысяч митингующих 30
Литва и Польша призвали Беларусь воздержаться от насилия в отношении протестующих 46
Белорусские СМИ сообщили, где находится Лукашенко 151
Трамп отрицает намерение добавить себя на барельеф на горе Рашмор 23
В Беларуси сообщили о первом погибшем в ходе протестов 525
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов 35
В Беларуси завели дела на участников протестов 39
МВД Беларуси признало: спецсредства на митингах применялись 43
В мире 20 млн человек были инфицированы COVID-19 9
Беларусь после выборов: столкновения, задержания, проблемный интернет 179
Экзит-пол: Лукашенко выиграл выборы президента Беларуси 38
В Беларуси задержали журналистов российского телеканала 227
ЦРУ: Сеть TikTok не передавала данные властям Китая 14

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов президента Беларуси. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на представителя объединенных штабов Марию Колесникову.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.  

Президент Украины Зеленский призвал Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2952 грн.
48
Теги