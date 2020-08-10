Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов президента Беларуси. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на представителя объединенных штабов Марию Колесникову.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов.

Сообщается о погибшем в ходе протестов.

Президент Украины Зеленский призвал Беларусь к максимальной терпимости, открытому диалогу и отказу от насилия.