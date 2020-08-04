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3 августа. Картина дня 22

Киевский апелляционный суд оставил главу Херсонского облсовета, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, Владислава Мангера под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения», - говорится в сообщении..

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Суд продлил содержание под стражей Мангера до 11 сентября. 
ForUm

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