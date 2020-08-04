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Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать банк в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины), сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

Следствие устанавливает мотивы совершения преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Как ранее сообщал ForUm, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.
ForUm

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