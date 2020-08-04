Импорт электроэнергии из Украины за январь-июнь этого года по сравнению с предыдущим годом сократился в 30 раз, экспорт - в 6,8 раза, сообщает пресс служба Укрэнерго.

Так, импорт электроэнергии в первом полугодии 2020 сократился с 560 млн кВт-час до 18900000 кВт-час.

А вот экспорт электроэнергии с января по март увеличивался ежемесячно примерно на 5%. Однако уже в апреле объем экспорта резко уменьшился и до конца I полугодия сократился в 6,8 раза.

Отмечается, что экспорт электроэнергии сократился из-за того, что на нее упал спрос в соседних странах из-за карантина. Также есть потребность ограничивать импорт в Украину из-за того, что снижается внутреннее потребление, и для того, чтобы обеспечивать операционную безопасность энергосистемы.