Уроженца Узбекистана Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, допрашивает СБУ. Злоумышленника ждет арест в качестве меры пресечения и суд по всей строгости закона.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.

«На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей. Дальше он будет отвечать по всей строгости закона», - сообщил Геращенко.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.