также в разделеСтолица
Температура воздуха в июле в Киеве на 2 градуса превысила норму 13
У «киевского террориста» с 10 лет диагностировали олигофрению 18
Захват бизнес-центра в Киеве расследуют по статье «терроризм» 20
Обнародовано видео задержания «киевского» террориста 31
Силовики задержали мужчину, угрожавшего взорвать столичный бизнес-центр 38
Кличко на выборах мэра готовы поддержать почти 42% жителей Киева 13
Геращенко: В центре Киева террорист угрожает взорвать бомбу 34
В Киеве – больше сотни новых случаев COVID-19 15
Задержали мужчину, который поджег авто на Крещатике 40
Мужчина объяснил, зачем разгромил въезд на Труханов остров 29
Дубинский: Разделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление 15
Мужчина разбил оборудование автоматической системы возле Труханова острова 57
В Киеве возле 6 станций метро обустроят перехватывающие паркинги 18
Киевсовет рекомендовал школам начинать день с исполнения гимна 15
В Киеве за сутки зафиксировано 110 новых случаев коронавируса 18
Киев готов создать музей художника Ивана Марчука за счет города, но есть условия 16
Полиция задержала «минера» станции метро «Вокзальная» 16
Подозреваемых в совершении терактов в Киеве взяли под стражу 13

Уроженца Узбекистана Сухроба Каримова, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве, допрашивает СБУ. Злоумышленника ждет арест в качестве меры пресечения и суд по всей строгости закона.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.

«На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей. Дальше он будет отвечать по всей строгости закона», - сообщил Геращенко.

Как ранее сообщал ForUm, в 12:00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещение бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что имя террориста – Каримов Сухроб Рахманович, он предварительно является гражданином Узбекистана.

Позже правоохранители задержали мужчину.

По факту захвата открыли уголовное производство по статье «терроризм».

Террористу в детстве поставили диагноз «олигофрения», в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1529 грн.
18
Теги