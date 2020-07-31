Участники акции «2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк» под зданием Министерства внутренних дел Украины применили дымовые шашки.

Как сообщает Укринформ, активисты написали на асфальте перед МВД белой краской и перечеркнули красной краской имена виновных, по их мнению, в саботаже расследования нападения на херсонскую активистку и укрывательстве преступников. Затем участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивая фамилию руководителя МВД. Со временем шашки потушили.

В целом ситуация остается спокойной, звучит музыка. Некоторые из присутствующих держат в руках плакаты с перечеркнутыми на них фамилиями представителей правоохранительных органов. Они требуют, чтобы виновные понесли наказание за это преступление.

Участники мероприятия – знакомые Екатерины Гандзюк и просто неравнодушные граждане.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Левина.