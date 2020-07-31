также в разделеОбщество
31 июля. Картина дня 14
Укрзализныця отменяет остановку ряда поездов в Луцке и Тернополе 19
Участником ТКГ может стать первый премьер Украины 14
Госэкоинспекция категорически против разрезания танкера «Делфи» 16
Август начнется с похолодания и дождей 12
Украину разделили на карантинные зоны 33
Адвокат: ГБР не сказало, кто ответит за трату госресурсов на «расследование» дела о томосе 16
Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях «вагнеровцев» 21
Украина будет просить Беларусь выдать ей 28 задержанных боевиков 27
В ОП объяснили особенности государственного статуса религиозных праздников 20
Суд подтвердил обязательство носить документы во время карантина 54
СБУ заявила о задержании в Киеве организатора банды торговцев оружием 50
В РФ жену украинского рэпера задержали по подозрению в его убийстве 53
Австрия разрешила авиасообщение с Украиной 23
Сейшельские острова закрыли границы для украинцев 14
Офис генпрокурора не отстранил скандальных судей ОАСК 12
Арбитраж в Париже приступил к делу о захвате РФ объектов «Укрэнерго» 24
Государство спасет «Артек» и «Молодую гвардию» от банкротства из-за карантина 24

Участники акции «2 года со дня нападения на Екатерину Гандзюк» под зданием Министерства внутренних дел Украины применили дымовые шашки.

Как сообщает Укринформ, активисты написали на асфальте перед МВД белой краской и перечеркнули красной краской имена виновных, по их мнению, в саботаже расследования нападения на херсонскую активистку и укрывательстве преступников. Затем участники акции зажгли дымовые шашки, выкрикивая фамилию руководителя МВД. Со временем шашки потушили.

В целом ситуация остается спокойной, звучит музыка. Некоторые из присутствующих держат в руках плакаты с перечеркнутыми на них фамилиями представителей правоохранительных органов. Они требуют, чтобы виновные понесли наказание за это преступление.

Участники мероприятия – знакомые Екатерины Гандзюк и просто неравнодушные граждане.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).

Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Левина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги