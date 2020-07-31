Беларусь передала Украине список задержанных наемников, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

Министр подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они. «Также очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — пояснил Кулеба.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.

Украина начала консультации с Республикой Беларусь об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса,