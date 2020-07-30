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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела против двух оппозиционных активистов в связи с задержанием наемников ЧВК «Вагнера» возле Минска. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте следкома.

В отношении Сергея Тихановского, мужа оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь «по фактам совершения умышленных действий, направленных на разжигание социальной розни, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов».

Кроме того, в отношении Тихановского, а также Николая Статкевича и других лиц «возбуждено уголовное дело по факту подготовки массовых беспорядков по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

В этом же заявлении указана информация, что в настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33 человек, бойцов ЧВК «Вагнера», задержанных вчера на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера«. Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников. 

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.
ForUm

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