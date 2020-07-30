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Задержано лицо, требовавшее 4 млн грн неправомерной выгоды у представителя двух предприятий за осуществление влияния на должностных лиц Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщает пресс-служба ОГП, за «вознаграждение» обещала вынесения в пользу этих предприятий решения о минимизации размера штрафных санкций, наложенных на них из-за нарушения требований действующего законодательства.

При получении 600 тыс. грн – первой части неправомерной выгоды лицо задержано. Проводятся неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
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