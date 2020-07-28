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Румынский футбольный специалист Мирча Луческу сегодня утром прилетел в Киев.

Самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту «Киев», сообщает Dynamo.kiev.ua.

По имеющимся данным, этим рейсом в столицу Украины прибыл новый наставник киевского «Динамо».

Напомним, 30 июля планируется первая пресс-конференцию Луческу в качестве главного тренера киевского «Динамо».

Напомним, Мирча Луческу  был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год. 

Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.

Затем СМИ обнародовали письмо Луческу к Суркису, в котором румынский специалист говорит о намерении уйти в отставку из-за негативной реакции фанатов. Однако в клубе опровергли отставку тренера.  
ForUm

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