Румынский футбольный специалист Мирча Луческу сегодня утром прилетел в Киев.
Самолет Raytheon 390 Premier, следовавший чартерным рейсом из Бухареста, совершил посадку в аэропорту «Киев», сообщает Dynamo.kiev.ua.
По имеющимся данным, этим рейсом в столицу Украины прибыл новый наставник киевского «Динамо».
Напомним, 30 июля планируется первая пресс-конференцию Луческу в качестве главного тренера киевского «Динамо».
Напомним, Мирча Луческу был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» 23 июля. Соглашение было подписано на 2 года с опцией продления на год.
Ультрас клуба возмущены таким решением и обещали протесты.
Затем СМИ обнародовали письмо Луческу к Суркису, в котором румынский специалист говорит о намерении уйти в отставку из-за негативной реакции фанатов. Однако в клубе опровергли отставку тренера.
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