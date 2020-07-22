Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция задержала сообщников мужчины, захватившего автобус в Луцке.

Об этом Аваков сказал на брифинге после освобождения заложников в Луцке, передает Интерфакс-Украина.

«Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка», - сказал министр.

Аваков охарактеризовал террориста как «неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру».

Полицейские не ответили, сколько было сообщников в луцкого нападающего, сославшись на тайну следствия.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.