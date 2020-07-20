У экс-руководителя «Укравтодора» Славомира Новака, которого задержали в Польше по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, двойное гражданство.

Об этом на брифинге заявил председатель НАБУ Артем Сытник, передает Украинская правда.

«На сегодняшний день, по нашим сведениям, у главного подозреваемого двойное гражданство – Украины и Польши», - рассказал Сытник.

«По поводу подозрения - экс-главе «Укравтодора» предъявлено подозрение польской стороной в рамках законодательства Польши. Подозрения, которые подготовлены детективами НАБУ, направлены в Польшу для объявления подозреваемых там, и так же некоторые подозрения переданы нам польской стороной», - сказал и. о. главы САП.

«О возможной экстрадиции - мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Более интересно будет по поводу имущества, которое будет арестовано, но это отдельная история. По нашему мнению, есть совместная работа с польскими коллегами, экстрадиция, при том что есть польское гражданство, не является принципиальной», - подчеркнул Сытник.

Напомним, сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

НАБУ совместно с польскими коллегами установило, что должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.