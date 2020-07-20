Осенью скандальный законопроект нардепа Максима Бужанского по языку обучения в школах потеряет актуальность для Верховной Рады.

Об этом на брифинге заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Украинская правда.

«Этот законопроект, - ред.) связан только с одной нормой и самим преподаванием в школах с 1 сентября 2020 года. Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии ВРУ 9-го созыва, и именно этот законопроект будет не актуальным», - сказал он.

Разумков убежден, что в Украине есть только один государственный язык – украинский, и менять это пока никто не собирается.

Как сообщалось, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

Этот законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня, 17 июля.