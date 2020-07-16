Следователи Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за «крышевание» проституции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали 2500 долларов США от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории Одессы. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24200 гривен оперуполномоченных был задержан.

Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.