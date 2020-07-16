также в разделеОбщество
Расследование: Новый руководитель «Коневодства Украины» связан с конюхом Януковича
ГБР инсценировало убийство заммэра Черкасс, заказчик преступления задержан 2
Золотарев: Рассчитывать на то, что под надзором добрых дядь с Запада мы отберем честных судей, не приходится 10
Бужанский ответил на вызов Геращенко, но предложил свои условия 11
Аваков наградил полицейского, который подорвался на мине в зоне ООС 12
Венедиктова заявила о снижении числа преступлений в сфере общественной безопасности 18
Пожар в «Токио Стар»: Еще одного подозреваемого задержали в аэропорту 15
В одесском детдоме произошла вспышка коронавируса 12
Полицейского будут судить за «отжим» имущества более чем на миллион 10
Болгария открыла границы для украинцев 23
Степанов: Ночные клубы и рестораны не могут работать после 23:00 13
Стало известно имя погибшего под Зайцевым военного 27
СБУ: Боевики установили запрещенные мины возле села у линии разграничения 20
Мэр Черкасс заявил об исчезновении своего заместителя 44
Задержаны пятеро причастных к похищению киевского бизнесмена 31
Рада уволила руководителя своего аппарата 23
СМИ: Полиция расследует растрату 60 «киотских» миллионов КНУ им. Шевченко 15
В поездах до Киева и обратно будут продавать билеты на все места 35

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении двум оперуполномоченным Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции в Одесской области в получении неправомерной выгоды за «крышевание» проституции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.  

По данным предварительного расследования, оперуполномоченные требовали 2500 долларов США от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории Одессы. Взамен обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУоАП (занятие проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности.

После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24200 гривен оперуполномоченных был задержан.

Следователи ГБР провели санкционированные судом обыски по месту работы и жительства оперуполномоченных.

Сейчас следователи ГБР сообщили правоохранителям о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
14
Теги