Сегодня, 16 июля, в 10:00 Большая палата Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции настоящего Федерального закона.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

«Субъект права на конституционное представление обратился в КСУ с ходатайством признать отдельные положения закона от 13 мая 2020 № 590-IX и закон в целом, отдельные положения Гражданского кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, кодекса административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, законов Украины «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О системе гарантирования вкладов физических лиц», «Об исполнительном производстве» с изменениями такими, что не соответствуют ряду предписаний Конституции Украины», - отмечается в сообщении.

Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлено преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса. Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Напомним, Верховная Рада приняла «антиколомойский закон» на внеочередном заседании 13 мая.

Принятие «антиколомойского закона» было последним условием подписания Украиной новой программы с Международным валютным фондом.

Банковский закон устанавливает, что бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

В случае если решение НБУ об отнесении любого банка к категории неплатежеспособных суд признает незаконным, это не позволит вернуть банк его бывшему владельцу.

21 мая его подписал президент Владимир Зеленский и 23 мая он вступил в силу.

12 июня закон обжаловали в КСУ.